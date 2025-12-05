ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿ: ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ 8.54 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ ಕಲಾವಿದೆ

ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೇವಲ 8.54 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಹರ್ಷಿತಾ (ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 8:16 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಏನದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯ ಅಚ್ಚರಿ ಹರಕೆ: ನೆಲದಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಯಷ್ಟು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ಎದುರುಸಿರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ ಏರಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ 20 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಇರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೇವಲ 8.54 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಎಂ ಜೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರತಾಂಡವ ಎಂಬ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ. ಎನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದೆ.

ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಹರ್ಷಿತಾ (ETV Bharat)

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹರ್ಷಿತಾ, ಹನುಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಮನ ನಾಮ ಜಪಿಸುತ್ತಲೆ ಪಾಂಡೈನಲ್ಲೂರ್ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ 54 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ತಲುಪಿದ್ದಾಳೆ.

ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಹರ್ಷಿತಾ (ETV Bharat)

6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹರ್ಷಿತಾ, ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಡಾ. ಮಂಜರಿ ಚಂದ್ರ ಎಂಬುವವರ ಬಳಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತಿರುವೆ. ಏಳು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ. ಆಂಧ್ರದ ಕೂಚಿಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುವೆ. ನನಗೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಬರೀ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವಂತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಈ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂತಹ ಛಲದ ಸಾಧನೆಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಳಿಯ ಬಿಸಿಲದಿನ್ನಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನವೀನ್ ಬರಮಗೌಡ ಎಂಬ ಯುವಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 101 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ 61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಎಂಬ ರೈತ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು 102 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 550 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ: ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವು ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ 550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

