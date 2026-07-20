ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುಲಿಗೆ; ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿ 11 ಮಂದಿ ಸೆರೆ
ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 20, 2026 at 7:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆದು, ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಗರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಸಿಸಿಬಿ)ದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕ್ಯಾಂಟೊ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಕಾಂತರಾಜು, ಚೇತನ್, ಜಯಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾತ್, ಶಾಬು, ಮನು, ಕೀರ್ತಿ, ಅರುಣ್, ಸಂದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಾದ ಜೆಬಾ ವಾಸೀಂ, ದೀಪಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ 11 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ(ಕೋಕಾ)ಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧಿತರಾದವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಡಿಸಿಪಿ ಹರಿಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ದೂರುದಾರರು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರುದಾರರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನಗದು ಹಾಗೂ ಫೋನ್ ಕಸಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 2 ದ್ವಿಚಕ್ರ, 2 ಆಟೋ ಹಾಗೂ 11 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲೊಕ್ಯಾಂಟೊ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾತುಕತೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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