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ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತೆನೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ: ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 404 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 404 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 5:42 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮನೆ-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದೇ ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ 'ತೆನೆ ಹಬ್ಬ' (ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟದ 'ಪುದ್ದರ್' ಪರ್ವ) ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 404 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ – ತೆನೆ ವಿತರಣೆ: ನಗರದ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಓಂಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ತೆನೆ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ನಾರಿಕೇಳ ಮಹಾಗಣಯಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹೊಸ ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಗುತ್ತು ಅಜಿತ್‌ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ. ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಗದ್ದೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಲದಿಂದ ತಂದ ಭತ್ತದ ಹೊಸ ತೆನೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ, ಪೂಜಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಭತ್ತದ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯೇ ತುಳುವರ ಪವಿತ್ರ ‘ಪುದ್ದರ್’. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜಾತಿ-ಮತ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರೂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ದಿನದಂದು ತೆನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗದ್ದೆ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೆನೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೂತನವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ತೆನೆ ಹಬ್ಬದ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾಗಣಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಸರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂತಸವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 404 ಕಡೆ ಗಣಪತಿ- ವ್ಯಾಪಕ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (230 ಕಡೆ):

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ (103): ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (25), ಧರ್ಮಸ್ಥಳ (20), ವೇಣೂರು (20), ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ (18), ಕಡಬ (13), ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ (7).

ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ (79): ಬೆಳ್ಳಾರೆ (18), ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (17), ಸುಳ್ಯ (17), ಪುತ್ತೂರು ನಗರ (16), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (11).

ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪವಿಭಾಗ (48): ವಿಟ್ಲ (20), ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ (16), ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ (12).
ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (174 ಕಡೆ).

ಉತ್ತರ ಉಪವಿಭಾಗ (95): ಮೂಡುಬಿದಿರೆ (29), ಮುಲ್ಕಿ (18), ಸುರತ್ಕಲ್ (15), ಕಾವೂರು (15), ಬಜಪೆ (11), ಪಣಂಬೂರು (07).

ಮಧ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ (43): ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (14), ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ/ಕದ್ರಿ (13), ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ/ಬಂದರು (06), ಬರ್ಕೆ (05), ಉರ್ವ (05).

ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗ (36): ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (12), ಉಳ್ಳಾಲ (10), ಕೊಣಾಜೆ (08), ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ (06).

ಜಿಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ: ಹಬ್ಬದ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ-01, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ-04, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್-07, ಪಿಎಸ್‌ಐ-34, ಎಎಸ್‌ಐ-52, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ-520, ಗೃಹರಕ್ಷಕರು-150 ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ (KSRP)-05 ಮತ್ತು ಡಿಎಆರ್ (DAR)-05 ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ವೈಭವ: ವಿವಿಧ ಥೀಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಂಡಾಲ್​ಗಳು, ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ತುತಿ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
TENE HABBA
ತೆನೆಹಬ್ಬ
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
GANESHA CHATURTHI 2026

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