ಏರಿಯಾಕ್ಕೊಂದೇ ಗಣಪತಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವ ಗಣಪ
ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಾರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2026 at 3:49 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಿಯರಿಂದ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹೋದರತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾತೃತ್ವ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏರಿಯಾಗೊಂದು ಗಣೇಶ: ರಾಮನಗರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 11 ಕಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಚಲವಾದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 11 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ ಚಲವಾದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಳೆದ 30-35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 11 ಕಡೆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. 10 ದಿನಗಳ ಅನ್ನ ಸಂತಪರ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ತಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸಮನ್ವಯ: ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮನಗರ ಗಣೇಶ ಬೇಡಿದವರಿಗೆ ವರ ಕೊಡುವ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಓರ್ವ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪವಾಡ ಸ್ವರೂಪಿ ಗಣೇಶ ಎಂದರು.
ರಾಮನಗರದ ಹಿರಿಯರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮೊದಲು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 12 - 13 ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಗುಂಪುಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮರಾಠ, ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯವದರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜದವರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಅನ್ವರ್ ಪಠಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ರಂಜಾನ್, ಕ್ರಿಸಮಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ನೋಡಲು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕ್ರಿಶ್ವಿಯನ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಸೀಲನ್ ಜೇವಿಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದರು.
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