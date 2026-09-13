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ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಗಣಪ: ಮಾದರಿಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಳಿಗಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಕಾಜು, ಬಾದಾಮಿ, ಅಂಜೂರ, ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

DRY FRUITS GANESHA IDOL
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಗಣಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 9:59 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ವೈಭವದ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಡಗರದ ನಡುವೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಳಿಗಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ.

ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಭರಾಟೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಕಾಜು, ಬಾದಾಮಿ, ಅಂಜೂರ, ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಗಣಪ (ETV Bharat)

ಮಾಳಿಗಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ವಿಭಿನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋವಿನಜೋಳದ ನುಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

dry fruits Ganesha idol
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿರಿಯ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಲಾವಿದ ತೇಜಸ್ ಲಗಾಡೆ ಅವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ, ಸುಂದರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.

ಹೊಟ್ಟೆ-ಕೈ-ಕಾಲು-ಹಣೆ-ಕಿವಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಗಣಪನಿಗೆ ದೋತಿ ಉಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊರಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಮಾಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಕೈಗಡಗ ತೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಅಂಜುರ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಿರೀಟ, ನಡುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಾಬುದಾನಿಯಿಂದ ದಂತ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿರೀಟ-ಕಿವಿ-ಮಾಲೆ-ನಡುಪಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಿವಿಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಪೋಣಿಸಿರುವುದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ತಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ವಜ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ.

dry fruits Ganesha idol
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪ: ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಲಂಗರಖಾಂಡೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲವೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜ 15 ಕೆಜಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ 6 ಕೆಜಿ, ಬಾದಾಮಿ 1 ಕೆಜಿ, ಕಾಜು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು, ಒಂದೆರಡು ಅಂಜಿರ್ ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಬುದಾನಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೂವರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 40 ಸಾವಿರ ರೂ‌. ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗಣಪ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ನಾವು ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ: ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಹೇಶ ಭೋಸಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮದು 1963ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ. ಈಗ 63ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ-ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಡ್ರೈ ಫ್ರ್ಯೂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮದೇ ಮೂರ್ತಿ ಮೊದಲು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಗಣಪನ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

dry fruits Ganesha idol
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಣಪ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು: ನಮ್ಮ ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ಸು. ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಗಣೇಶನ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ವಿನಾಯಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಟೋಪನೇಕರ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

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TAGGED:

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ
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