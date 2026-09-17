ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣಪ: 44 ಕೆಜಿ, 18,102 ಅಡಿಕೆ ಬಳಕೆ
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪೂಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಹಾಲಡಿಕಿ, ಚಿಕನಿ ಅಡಿಕೆ, ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿ 7 ತರಹದ ಒಟ್ಟು 44 ಕೆಜಿ ಅಡಿಕೆ ಬಳಸಿ ಈ ಸುಂದರ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 17, 2026 at 6:40 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುಂದರ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ನಾನಾವಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಗಣಪ ಈಗ ಭಕ್ತಿ–ಕಲೆ–ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಹೊಸತನ ಹುಡುಕುವ ನಾನಾವಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಮಾರುತಿ ಕುಂಬಾರ ಅವರು 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 20 ದಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಪೂಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಹಾಲಡಿಕಿ, ಚಿಕನಿ ಅಡಿಕೆ, ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿ 7 ತರಹದ ಒಟ್ಟು 44 ಕೆಜಿ ಅಡಿಕೆ ಬಳಸಿ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 18,102 ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಡಿಕೆಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು: ಗಣಪತಿ ಮುಖ-ಸೋಂಡಿಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ-ಎದೆ-ಕೈಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಲು ತೊಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಅಡಿಕೆ, ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಹಾಲಡಿಕೆ, ಮಾಲೆ-ಕೈ ಪಟ್ಟಿ-ಕೈ ಕಡಗಕ್ಕೆ ಚಿಕನಿ ಅಡಿಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಅಡಿಕೆಗಳು, ಕಿರೀಟದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿರುವುದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿಕೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದು ಅಡಿಕೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
13 ವರ್ಷ 13 ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ: 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವ ನಾನಾವಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ 2012ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಿಗಳಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. 2013ರಿಂದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೂರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪೇಪರ್ ಕಪ್, ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳು, ಬದಾಮ್-ಕಾಜು-ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಣಪ, ಮರಳು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೋದಕ, ಹೆಸರು-ಚನ್ನಂಗಿ-ಕಡಲೆ-ಚೌಳಿಕಾಳು, ಪಂಢರಪುರ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಜಪಮಣಿ ಮಾಲೆ, ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಾಬುದಾಣಿ-ಶೇಂಗಾ-ವರದಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮದೇ: ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಂದ್ರ ನಂದೇಶ್ವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ 7 ವಿಧದ ಒಟ್ಟು 18,102 ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗಣಪ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲ್ಲ. ಡಿಜೆ ಹಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾದ್ಯ, ಕಲಾತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 2017ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಮಂಡಳಿ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ 18,102 ಅಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ, ಸುಂದರ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪ್ರಸಾದ, ರಾತ್ರಿ-ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಆರತಿ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಮೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಡಿಕೆ ಗಣಪ ಚನ್ನಾಗಿದೆ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಸ್ತಿ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಡಿಕೆ ಗಣಪತಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನಾವಾಡಿ ಗಣೇಶ ನೋಡಲು ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಲ ಜಪಮಣಿ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 21 ಸಾವಿರ ಪಾನಿಪುರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಗಣೇಶ: ಪುಣೆಯ ಬಪ್ಪ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ!