ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು..!
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಜತೆ ಈಗಾಗಲೇ 24 ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2026 at 12:28 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1056 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ನಂತರ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ದಿನಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಲಿವೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯ ಎರಡು ಹೊಂಡಗಳು, ಜಕ್ಕೇರಿ ಹೊಂಡ, ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಅವರು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹೊಂಡಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್, ಮಂಟಪ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು. ಪೊಲೀಸ್, ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು: ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, "ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಿಷ್ಯಂತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಶಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಡಿಸಿಪಿಗಳು, 6 ಎಸಿಪಿಗಳು, 21 ಸಿಪಿಐ, 153 ಎಎಸ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಪಿ, 9 ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್, 1 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 24 ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಡಿಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಬಳಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರಾದರೂ ಲೇಸರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಹೊಂಡದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, "ಸತತ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
"ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 1056 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಲಿವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಲಿವೆ. ನಗರದ 7 ಕಡೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಯಾರಾದರೂ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹುಚ್ಚಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದರು.
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