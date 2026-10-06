ಹಾವೇರಿ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಗಣೇಶನಿಗೆ 50 ವರ್ಷ; 15 ಸಾವಿರ ಹೋಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ
50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಹೋಳಿಗೆ ಜತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ, ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಊಟವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 11:08 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ, ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಡಿಸಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಣೇಶನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಸೇವಿಸಿದರು.
600 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, 250 ಕೆ.ಜಿ. ಮೈದಾ, 200 ಕೆ.ಜಿ. ರವಾ, 20 ಡಬ್ಬಿ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣಿ ಮತ್ತು 10 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 15,000 ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ತಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನಿನಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ, ಭಾರತಾಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಚಿಸಿದ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಇದೇ 7 ರಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150 ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ಹೇರಿಮಠದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರಶ್ರೀಗಳು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ್ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮೀಯಕಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾಸಭಾದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವರುಣ ಆನವಟ್ಟಿ, "ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲುಮಂಟಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 600 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ 200 ಕೆಜಿ ಮೈದಾ 200 ಕೆಜಿ ರವಾ ಸೇರಿ ಹೋಳಿಗೆಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ 7 ರಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150 ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಚಿಸಿದ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿಜೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಧ ಸದಸ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಬಾರ್ಕಿ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ, ದಾಲ್, ಅನ್ನಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದೇ 7 ರಂದು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ 150 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 11,000 ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು 15 ಸಾವಿರ ಜನರು ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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