ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಈ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 2:47 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕಾಗದದ (ಪೇಪರ್) ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್, ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಂಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನವನಗರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕರಾದ ವಿಶಾಲ ಬ್ಯಾಳಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈಗ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಣ್ಣು, ಬಿದಿರುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಲ್.
ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಗಾಟ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ. ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಗುರವಿರುವ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯೂ ಆಗಿವೆ.
ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ?: ಕಾಗದದ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಾಗದವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಅಂಟು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೈ - ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿಯಿಂದ ಎಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ಯಾಳಿ, ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಏಳು-ಎಂಟು ಅಡಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಲು ಕಷ್ಟ. ಎತ್ತಿ ಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುಂದರ ಪಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಕಾಸ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೇಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಧಾರವಾಡ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗಣೇಶ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಗುರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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