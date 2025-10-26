ತುಮಕೂರು: ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ
ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಚರಣೆ ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 26, 2025 at 7:36 PM IST
ತುಮಕೂರು : ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೂಳೂರು ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ವಿಘ್ನೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಿರಿಸಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಗ್ರಾಮದ 18 ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ತಂದು ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 18 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಗಜಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಗಿನ ಗೂಳೂರು ಹಿಂದೆ ಗೂಳಿ ಊರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಪೋನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಅವರ ತಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಚೌತಿ ಮುಗಿದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಭಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಕನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಊರಿನವರು ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಕನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 48 ದಿವಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಕ್ಕಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ವ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು, ಖಾರದ ಕಡುಬುನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹರಕೆ ಗಣಪತಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ವಿಜಯಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
