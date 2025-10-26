ETV Bharat / state

ತುಮಕೂರು: ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ

ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಚರಣೆ ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Ganapati-worshipped-especially-during-diwali-at-tumkur
ಗಣಪತಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 26, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತುಮಕೂರು : ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೂಳೂರು ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ವಿಘ್ನೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಿರಿಸಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಂತೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಗ್ರಾಮದ 18 ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ತಂದು ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ 18 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಗಜಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈಗಿನ ಗೂಳೂರು ಹಿಂದೆ ಗೂಳಿ ಊರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಪೋನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಅವರ ತಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಚೌತಿ ಮುಗಿದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Ganapati
ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಭಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಕನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಊರಿನವರು ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಕನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 48 ದಿವಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಕ್ಕಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ವ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಡುಬು, ಖಾರದ ಕಡುಬುನ್ನು ಇಟ್ಟು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸಣ್ಣ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹರಕೆ ಗಣಪತಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganapati-worshipped-especially-during-diwali-at-tumkur
ಗಣಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾಮೂಲಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ವಿಜಯಂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡಿಜೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ 47 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂಕಾಪುರದ ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಜೋಶಿ ಸಂಭ್ರಮ

TAGGED:

DEEPAVALI CELEBRATION
BHRIGU MAHARISHI
ಗಣಪತಿ
TUMKUR
GANAPATI WORSHIP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.