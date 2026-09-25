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8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದ ಗಣಪ: ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ!

ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ, ಮೇಲೆ ಏಳಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಡಚಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಗಣೇಶ
ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಡಚಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 6:45 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಅದು 2018ರ ಗಣೇಶ ಚೌತಿ. ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಣಪ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ... ಇದು ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಡಚಿ ಅವರ ಮಾತು. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಂದು ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದರು. 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ, ಮೇಲೆ ಏಳಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಡಚಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಆಗ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೂ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರು-ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು‌. ಅಂದಿನಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಕುಟುಂಬ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವರಾಜ ಕುಡಚಿ, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದೇ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರನೇ ವರ್ಷ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಂದೆವು. ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೂವರೇ ಎಕರೆ ಜಮೀನು, 4 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ದೂರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿವೆ. ಹಲವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದವರು ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಐದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗುಂಡಗಡಗಿ, ಎರಡು ಉಡದಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಡಿಗೇರ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಅಷ್ಟು ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಚೌತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಣನನ್ನು ತಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಕುಡಚಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಖನಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಸವರಾಜ ಕುಡಚಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೇವು. ಆಗ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೇವು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಿವೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಗಣೇಶ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಸಂಕಷ್ಟ ದಿನ ಸೇರಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ದಿನ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲು, ಗುಂಡಗಡಗಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಅಜ್ಜಿ ಫಕೀರವ್ವ ಕುಡಚಿ ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ
ಗಣೇಶ ಚೌತಿ
GANESHA CHATURTHI

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