ಹಾವೇರಿ: ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ; ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : May 10, 2026 at 1:23 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಸ್ವತಃ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಡಿಸಿ ನಾಗರಾಜ್, ಎಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಂಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪುರಸಭೆಯ ವಾಹನಗಳು, ಪುರಸಭೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
15 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು: ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮತ್ತು ಸೊರಬ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿದೆಡೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ಟೇ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ರೂಪುರೇಷೆ ರಚಿಸಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.
850 ಮೀಟರ್ ದೂರ, 303 ಮನೆಗಳು: ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮತ್ತು ಸೊರಬ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 850 ಮೀಟರ್ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 303 ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
303 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ 120 ಮಾಲೀಕರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ, ಅವರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 26 ಕೋಟಿ 48 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಚಲವಾದಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
