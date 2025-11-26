ETV Bharat / state

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಯೋಧ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಯೋಧ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಿತು.

Funeral of soldier who died of heart attack in athani taluk
ಯೋಧ ಚಂದ್ರು ಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕಾಶಿದ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಯೋಧ ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನಜಾವ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರು ಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕಾಶಿದ (39) ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದವರು. ಪಂಜಾಬ್​ನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿವರೆಗೆ ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇನಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಯೋಧನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ (ETV Bharat)

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 'ವೀರ ಯೋಧ ಅಮರ್ ರಹೇ', 'ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಯೋಧನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಯೋಧನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ​ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಚಂದ್ರು ಅವರ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ರಂದನ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವನ್ನೂ ಕರಗಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಚಂದ್ರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು 'ಅಮರ್ ಹೇ' ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವಂತಿತ್ತು.

Funeral of soldier who died of heart attack in athani taluk
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಯೋಧ ಚಂದ್ರು ಶೇಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕಾಶಿದ ಸೇನಾ ಜೀವನ: ​ಚಂದ್ರು ಅವರು ಕಳೆದ 2002ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸೇರಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿದ್ದ ಅವರು ರಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯದಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ ಯೋಧನ ನೆನೆದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಅಂದು ಗುಡ್​ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆ ಪತ್ನಿ ವೈಶಾಲಿ ಚಂದ್ರು ಕಾಶಿದ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ ಮಲಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಯಾಕೋ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪದೇ ಪದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕವಾಯಿತು. ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಫೋನ್​​ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋನ್ ನೀಡಿ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಪತಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

Funeral of soldier who died of heart attack in athani taluk
ಯೋಧನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ನಮನ (ETV Bharat)

ಯೋಧನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ: ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸಂಭಾಜಿ ವಿಠಲ್ ಗುರ್ಲಾಪುರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ದೇಶ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಯೋಧನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೈನಿಕರು ದೇಶ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೈನಿಕ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ಸೈನಿಕರಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸ, ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಯುವಕರು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೋಧನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಅಂತಿಮ‌ ದರ್ಶನ: ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಂತಿಮ ನಮನ

TAGGED:

BELAGAVI
SUTTATTI SOLDIER DEATH
HEART ATTACK
ಬೆಳಗಾವಿ ಯೋಧ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ
SOLDIER FUNERAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.