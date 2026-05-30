ETV Bharat / state

ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ 6 ಜನರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ: 5 ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಶವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ!

ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ‌ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಆರು ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪೈಕಿ ಐವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

funeral-held-for-six-people-killed-in-bhima-theera
ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 30, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಜಯಪುರ : ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ‌ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಆರು ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪೈಕಿ ನಿರಾಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಐವರ ಶವವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಭಾಗದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ‌ ತಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅತ್ತಾರ ಅವರ ಶವವನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿರಾಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಐವರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅತ್ತಾರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

ದುಂಡಪ್ಪ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿರಾಳೆ (65) ಶಿವಪುತ್ರ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿರಾಳೆ (58) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿರಾಳೆ (55), ರಾಹುಲ್‌ ಶಿವಪುತ್ರ ನಿರಾಳೆ (25), ಸಮರ್ಥ ಶಿವಪುತ್ರ ನಿರಾಳೆ (23) ಹಾಗೂ ಶಬ್ಬೀರ ಅತ್ತಾರ (45) ಮೃತರು.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ 6 ಜನರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರಾಳೆ ಹಾಗೂ ಗೊಳಗಿ ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಅದೇ‌ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಿರಾಳೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

'ಚಡಚಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ :

1. ಚಡಚಣದ ನಿರಾಳೆ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವರಗಿಯ ತೇಲಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.

2. ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ.

3. ತೇಲಿ ಕುಟುಂಬ (ನೀವರಗಿ ಗ್ರಾಮ) ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 15 -16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಾದವಿತ್ತು.

4. ತೇಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚಡಚಣದ ನಿರಾಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು.

5. ಕೊಲೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯುವ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

6. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

7. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಜಯಪುರವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ: ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಆರು ಜನರ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ!

TAGGED:

PROPERTY DISPUTE
VIJAYAPURA MURDER CASE
ಭೀಮಾತೀರದಲ್ಲಿ‌ ಹತ್ಯೆ
VIJAYAPURA
BHIMA THEERA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.