ETV Bharat / state

ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೃಹತ್ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ: 30,000 ಕಿ.ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ 2.0’ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಏಕಾಂಗಿ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ 30,000 ಕಿ.ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ 30,000 ಕಿ.ಮೀ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: "ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಹಕ್ಕಿದೆ" ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ 2.0’ (Dreams on Wheels 2.0) ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಏಕಾಂಗಿ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ತಾವರದ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಬೃಹತ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು, ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿರು ಗಿಡ ನೀಡಿ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.

ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,000 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಂದಗೋಪಾಲ್, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಹರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ 'ಚೈಲ್ಡ್‌ಹುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.

30 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳು: ಮುಂದಿನ 8 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಲಿರುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಪಯಣವಾಗಿರದೇ, ಹಾದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗುವ ನೂರಾರು ಶಾಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ’ ಕುರಿತ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.

ಹಂತ 1 (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - 30): ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ (832 ಕಿ.ಮೀ).

ಹಂತ 2: ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ, ಮಧುರೈ, ಪುದುಚೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ (867 ಕಿ.ಮೀ).

ಹಂತ 3: ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ, ವೈಜಾಗ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ರಾಯ್‌ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ರಾಂಚಿ (2,851 ಕಿ.ಮೀ).

ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತುಹಾಕಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದೆ.

ಯಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬೈಕ್‌ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ ನಂದಗೋಪಾಲ್, ಭರವಸೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದರು.

'ಚೈಲ್ಡ್‌ಹುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್': ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ (ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಯಾತನಾಮಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೂ. 5,000 ಅಥವಾ ರೂ.10,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ 'ಚೈಲ್ಡ್‌ಹುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್' ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮಟೊ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್: ಡಾ. ಹರ್ಷಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮಟೊ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಹರ್ಷಪ್ರಸಾದ್, "ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀಡಬೇಕಾದ 'ಬ್ಲಿನಾಟುಮಾಬ್' (Blinatumomab) ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿಯಂತಹ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಔಷಧಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಗಗನಕುಸುಮ. ಮಕ್ಕಳ ಈ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯಾತ್ರೆಯು ಜನರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಬಿತಾ ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಶೌರ್ಯ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಮರುದಿನವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸೋಣ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಅವರೇ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾಹಸಮಯ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿದೆ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

30 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿಕ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ರವಿರಾಜ್ ಅತ್ತಾವರ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ( ಆಪರೇಷನ್) ರವಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಗಳದಿಂದಲೇ ಈ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಕೆಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 30,000 ಕಿ.ಮೀ ಗುರಿ ಮುಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ 73 ವಯಸ್ಸಿನ ವೃದ್ಧ: 500 ಕಿಮೀ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
CHILDREN CANCER TREATMENT
SRINIVASAN NANDGOPAL
ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ
NATIONAL BIKE JOURNEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.