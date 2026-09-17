ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ: 'ಪ್ರಜಾಸೌಧ' ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ

ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Ambari Double Decker Bus
ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ(ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18) ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಡೀಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ‘ಪ್ರಜಾಸೌಧ’ದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ., ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್. ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಜಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನೂತನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ (ಮೈಕ್), ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆವರಣದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಅಂಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರಯಾಣ: ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಚಿವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಬಾರಿ ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಂಪ್​ವೆಲ್‌ನಿಂದ ಪಡೀಲ್‌ವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಕಾರ: ಪಂಪುವೆಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಡೀಲ್‌ನ ಪ್ರಜಾಸೌಧದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ತೆರೆದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಯಘೋಷ ಹಾಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆನಪಿಗೆ 35 ಗಿಡಗಳ ನೆಡುವಿಕೆ: ಸಚಿವರು ಪ್ರಜಾಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು 35 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಂಪುಟವೇ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಕರಾವಳಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸಚಿವರು ಸಭೆಗೆ ತೆರಳಲು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಲು ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹಾಪಟ್ಟಿ: ಬೆಳಪುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿವಿ, ತಲಪಾಡಿ–ಬೈಂದೂರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
AMBARI DOUBLE DECKER BUS
ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
MANGALURU CABINET MEETING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.