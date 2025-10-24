ETV Bharat / state

ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ಚಾಮುಂಡಿದೇವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊದಲ ಸಲ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಂಡೆವು: ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಚನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕರುನಾಡಿನ ಭೂಪಟ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.

KITTUR RANI CHENNAMMA UTSAV
ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕುಳಿತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆದರ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕುಂತಾಳರಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಾಕ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲರಿ.

ಇದು ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಫಲ - ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಓರ್ವ ಬಾಲಕನ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತು. ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಚನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕರುನಾಡಿನ ಭೂಪಟ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಫಲ - ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಾಕೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಭಾಗವನ್ನು ಗುಲಾಬಿ, ಬಿಳಿ - ಹಳದಿ ಸೇವಂತಿ, ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪನ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಸಿರಾಮಿಕ್ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Fruit and flower display adds to the excitement of children at Kittur festival
ಚನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕರುನಾಡಿನ ಭೂಪಟ (ETV Bharat)

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ ಕರುನಾಡ ಭೂಪಟ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ, ಐಹೊಳೆ - ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಶಿಲ್ಪ ಮಂದಿರಗಳು, ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾಬಾಲಕಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ‌ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಜ್ಜೆ, ನವನಿ, ರಾಗಿ, ಚನ್ನಂಗಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಾವಿದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Fruit and flower display adds to the excitement of children at Kittur festival
ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಪುಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿರುವ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ (ETV Bharat)

ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ: ತಾಳೆ, ಜೇನು ಕೃಷಿ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಣಬೆ ಬೇಸಾಯಿ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ, ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಘಟಕ, ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪಸೆಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೊನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ರಾಮಫಲ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್, ಬಾಳೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಪೇರು, ಚಿಕ್ಕು, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರ್ಯೂಟ್, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಅವರೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಹೂಕೋಸು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಕಾಫಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

Fruit and flower display adds to the excitement of children at Kittur festival
ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮೂರಾಗ ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ಚನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಕುಂತಾಳರಿ..! ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಂ ಕಾಜಗಾರ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ಚಾಮುಂಡಿದೇವಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ನಮ್ಮೂರಾಗ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಮ್ಮರಾಣಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಬಾರಿ ಮ್ಯಾಲ ಕುಂಡಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇದರ ಮ್ಯಾಲ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡಗೋರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಉತ್ಸವದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಾತೆವ್ರಿ. ಮಳಿ ಬಂದರೂ ನಮಗೇನ ಅಂಜಿಕಿ ಇಲ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿನ‌ ನಾವು ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೆವ್ರಿ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ.

Fruit and flower display adds to the excitement of children at Kittur festival
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ರೈತರು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಲೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿದೇವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Fruit and flower display adds to the excitement of children at Kittur festival
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ನಾನೂ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ: ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕುರಿತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರೈತ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮರಿತಮ್ಮನ್ನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಸಿದ ದಿನ "ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದಿನ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ'

TAGGED:

KITTUR RANI CHENNAMMA UTSAV
FRUIT AND FLOWER
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ
BELAGAVI
KITTUR FESTIVAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.