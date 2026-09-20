ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮರಳುವ ಆತಂಕ; ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2026 at 11:40 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನಗದು ಪಾವತಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕ್ರಮವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ನಗದು ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುದ್ರಣ, ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ರವಿಕಿರಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು MSME ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುವ ಬದಲು, ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ತ್ವರಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯುಪಿಐ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು FKCCI ಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ.ಜಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, MSME ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಗದು ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ UPI ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವೂ ಸಹ ಹೊರೆಯಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಹೊರೆ ಹಾಕದೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆತಂಕ: ಇಂಧನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ₹5 ಸ್ಥಿರ ಶುಲ್ಕವು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"UPI ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು," ಎಂದು ಅಶ್ರಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಆಶ್ರಫ್, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಯುಪಿಐ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸಬೇಕಾದರೆ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆತಂಕ: ಗ್ರಾಹಕರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತಾವು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ₹1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾವೇ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಿನಿ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೂತನ ಕ್ರಮದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಮಾಲೀಕರು.
"ನಮ್ಮ ಬಹುಪಾಲು ಗ್ರಾಹಕರು ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ವಿತರಕರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕ ಸೈಯದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿತರಕರು UPI ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ UPI ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ನಮ್ಮಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 0.4ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ (ಎಂಡಿಆರ್) ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ₹75,000 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹300 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ₹2,000 ವರೆಗಿನ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು QR ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು UPI ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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