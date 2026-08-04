ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್; ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣು
ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 4, 2026 at 4:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾನೋ 2026 ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯವು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಶಕ್ತಿ, ಕೃಷಿ, ಚಲನಶೀಲತೆ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಪರಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಸಿಎಂ, 1893ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 370 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು 4ನೇ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೆನೆದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮುಂದುವರಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ನ್ಯಾನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಸ್ವಯಂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾನೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಔಷಧ ವಿತರಣೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧ, ಉನ್ನತ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯು ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಗೃಹ, ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಮೃದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ನೀತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಸಮಾವೇಶ 'ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆ, ಸಮಾಗಮನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ.ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೆ ವೇಳೆ 'ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾನೋ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೈನ್ಸಸ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ.ಎಲ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನ್ಯಾನೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ನವಕಾಂತ ಭಟ್, ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎನ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭರತ್ ಎಸ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ದೇಶೀಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನ್ಯಾನೋ ಫಾರ್ ದಿ ಯಂಗ್, ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಜಾಲವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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