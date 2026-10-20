ಹೇಮಗುಡ್ಡದಿಂದ ಮೈಸೂರುವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ: 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯ ಪುಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ
ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ದಸರಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಜಾಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರದ್ದು.
Published : October 20, 2026 at 4:11 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟಿಗೆ ಮಹತ್ವ ತಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಗಂಗಾವತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಮೂಲ ಗಂಗಾವತಿಯದ್ದು ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಇತಿಹಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ: ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯ ಮೂಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇವಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿ ಪತನವಾದ ನಂತರ ಅಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕನ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲಿಯ ಕಂಪಿಲರಾಯ ಈ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗಿನ ಹೇಮಗುಡ್ಡದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: 1327ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕಂಪಿಲರಾಯನ ಮಗ ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮನು, ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಾವಂದಿರಾದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕ-ಬುಕ್ಕರು 1336ರಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆನೇಗೊಂದಿಯ ನಂತರ ವಿಜಯ ನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಹಂಪಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ರಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಪತನ: ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು-ರತ್ನ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಬಳ್ಳದಿಂದ ಅಳೆದು ವಿದೇಶಗರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನದ ನಂತರ ಪಥನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ದಸರಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಜಾಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತದ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರದ್ದು.
ಇತಿಹಸಕಾರರು ಏನಂತಾರೆ?: ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಕದನ ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಪತನವಾದ ಬಳಿಕ ಹೇಮಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿನ ದಸರಾವನ್ನು ಕನಕಗಿರಿಯ ಗುಜ್ಜಲ ವಂಶಸ್ಥರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೇಮಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಪೆನುಗೊಂಡಾ (ಆಂಧ್ರ) ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಅಂಬಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರು ದಸರಾವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾರಿಯು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಗಾವತಿ ಮೂಲದ್ದು ಎಂಬುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಮೂಲ ನೆಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಹೆಮಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಈತನ ಮಗ ಕಂಪಿಲರಾಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹುಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಯಿಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವರ ಬಳಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವಗಿರಿ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಮುಮ್ಮಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ದೋರವಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದೇವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆರಂಭಿಸಿದ. ನಂತರ ಇವನ ಮಗ ಕಂಪ್ಲಿಯ ಕಂಪಿಲರಾಯ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರರಾಮನು ಗುಮ್ಮಟದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದ ಹೇಮಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಹೀಶ ಮರ್ದಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೂಲ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಶೂಲ ಹಬ್ಬ ಕಾಲ ನಂತರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. - ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ: ಖಾಸಾ ಆಯುಧ, ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ