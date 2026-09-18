ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲ: ವಾಯುಪಡೆಗೆ ತೇಜಸ್ ಟ್ರೇನರ್ ಹಾಗೂ HTT-40, ಪವನ್ ಹಂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧ್ರುವ್ NG ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ
HAL ಕೇವಲ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
Published : September 18, 2026 at 9:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತವು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ವಾಯುಯಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮ್ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಎರಡು LCA ತೇಜಸ್ FOC ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟ್ ಟ್ರೇನರ್ಗಳು, ಮೊದಲ ಸರಣಿ-ಉತ್ಪಾದನೆಯ HTT-40 ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಹಂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ‘ಧ್ರುವ್ Next Generation’ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ತೇಜಸ್ FOC ಟ್ರೇನರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿತರಣೆ: 2010ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ತೇಜಸ್ ಟ್ರೇನರ್ಗಳನ್ನು (SPT7 ಮತ್ತು SPT8) ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಸುಧಾರಿತ ರಾಡಾರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ (Air-to-Air Refuelling) ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರೇಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, HAL ಸಂಸ್ಥೆಯು 2033–34ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ Mk1A ಮಾದರಿಯ 29 ಟ್ವಿನ್-ಸೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಧ್ರುವ್ NG ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ: ಪವನ್ ಹಂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾದ 5.5 ಟನ್ ತೂಕದ ನಾಲ್ಕು ಧ್ರುವ್ NG ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿವೆ. 'ಶಕ್ತಿ 1H1C' ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 14 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 285 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ONGC ಕಡಲಾಚೆಯ (offshore) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
HTT-40 ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನದ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ 70 ವಿಮಾನಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಸರಣಿ - ಉತ್ಪಾದನೆಯ HTT-40 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶೇಕಡಾ 57ರಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವು ಹೊಸ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿ, ರಾತ್ರಿ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. HAL ಕೇವಲ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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