ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ 'ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಧಿ': ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಕೋಳಿ ಸೇರಿ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ಮಶಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 3:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ (ಪಿಎಫ್ಎ) ನಗರದ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಜಾತ್ಯತೀತ ಸ್ಮಶಾನ' ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಶಾನವು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಪಿಎಫ್ಎ ತನ್ನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಎಫ್ಎಯ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಕರ್ನಲ್ ಡಾ. ನವಾಜ್, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೃತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಡಾ. ನವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಲಗಳು, ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ತೆ, ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೂಳಲು ಪಿಎಫ್ಎಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಮಾಲೀಕರ ನೋವು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಶವ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ನವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಿಎಫ್ಎ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು 5,500 ರೂಪಾಯಿ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ, 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಎಫ್ಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಪಿಎಫ್ಎಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಣಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ನವಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಿಎಫ್ಎಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕೆಲಸವು ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಮಶಾನವು ಪಿಎಫ್ಎಗೆ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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