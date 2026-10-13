ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದ ಘನತೆಯ ಬದುಕಿನೆಡೆಗೆ; ಪುನರ್ವಸತಿ- ಜೀವನೋಪಾಯದ 2027 ಮಿಷನ್ ಗುರಿ
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ- ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
Published : October 13, 2026 at 3:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರ 2027ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯಂತಹ ಮೂರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಘಟಿತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಅಧಿಕೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ (NGO), ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಂತಂಹ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
15 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಈ ಸಮಿತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸಹಾಯದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲ್ವೆ, ನಿಲ್ದಾಣ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು 1975ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಸಿಆರ್ಸಿ ಆಶ್ರಯ, ಸಮಾಲೋಚನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 24 ಗಂಟೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಗಸ್ತುಗಳು, ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದವರೆಗೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಘಾ ಸುಲ್ತಾನ್, ತಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯು ಜನರನ್ನು ಕೇವಲ ಭಿಕ್ಷುಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ರಾ ರಾಜನ್ ಜಿ. ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ 380 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟವಲ್, ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದು, ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಫಿನೈಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿರುವವರ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯೋಗ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಊಟ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಶುಶ್ರೂಷಕರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯು ಸುಮಾರು 256 ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಸಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಘಟಕವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘಟಿತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮತ್ತು ಅನಾಥರ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸಂಘಟಿತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಇತರರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಪೊಲೀಸರ ಸಮನ್ವಯಯುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಸಮಿತಿಯು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು, ವಸತಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2017ರ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಆಘಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೇಡಂ ಅಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರು, ಪತಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತರಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಂತಹ ಇತರೆ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ "ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬೇಡ, ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಡಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅಭಿಯಾನವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿಆರ್ಸಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಸಮಿತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಾಗ ಜಾಮೀನು ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
2027ರ ಗುರಿಯು ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬಡವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಜನರು ಅಗತ್ಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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