ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವಿ ಒಪ್ಪಂದ
ಕೃತಕ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯುಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 7:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ)ಯನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (ASI) ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯುಕೆ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್) ಕಂಪನಿ ಚಿಯಾಕ್ ಎಎಸ್ಐ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (VTU) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
"ಯು.ಕೆ ಮೂಲದ ಚಿಯಾಕ್ ASI ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಟಿಯು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿಯಾಕ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ASI 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ವಿಟಿಯು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಟಿಯು ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಚಿಯಾಕ್ ಎಎಸ್ಐ ಸಿಇಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
2030ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಟಿಯು ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, "ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು (ಶೇ.85ರಷ್ಟು) ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 2030ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಯಾಕ್ ಎಎಸ್ಐ, ಕೃತಕ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಟಿಯುಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಎಎಸ್ಐ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ AI ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೆಟ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಡಾ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಯುವ ನಿಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48,000 ಪದವೀಧರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಚಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹಕರಿಸುವ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ವಿಟಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭದ್ರತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒತ್ತು: ಚಿಯಾಕ್ ಎಎಸ್ಐ ಸಿಇಒ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಯೋಗ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಮುಂದುವರಿದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ - ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
"ಕಂಪನಿಯು 2026 ಮತ್ತು 2030ರ ನಡುವೆ 10 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ AI ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. VTU ಜತೆಗಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಾಗರಾಜು, "ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಎಎಸ್ಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ" ಎಂದರು.
"AIನಿಂದ ಕೃತಕ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ VTU ಜತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಐದು-ಸ್ತರದ ಬೋಧನಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಮುದ್ರಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 10 ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಲ