ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇಹ: ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾಲಿಮಠ ನೆನದು ಕಣ್ಣೀರಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾಲಿಮಠ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
Published : December 6, 2025 at 4:25 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾಲಿಮಠ ಮೃತದೇಹ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೃತ ದೇಹ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಲು ಗದಗ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರಗೋಡ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಲಿಮಠ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಸಾಲಿಮಠ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಾಲಿಮಠ 2003ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಗೋಡ ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ವೀರಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರ ಪುತ್ರ. ನಿನ್ನೆ ಗದಗ ತೆರಳುವಾಗ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಉಪನಗರ, ಗರಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಸ್ವ ಗ್ರಾಮ ಮುರಗೋಡಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಗಲಿಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅತೀ ದುಖವನ್ನು ತಂದಿದೆ".
"ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೇಡಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನನಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಖ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ" ಎಂದರು.
ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಸ್ಎಫ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ವ ಗ್ರಾಮ ಮುರುಗೋಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸ್ವ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಗದಗಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಹವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರ ಮಾವ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗದಗದಗೆ ಹೋರಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಳಿಯ ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ಎಂದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
