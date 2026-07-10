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ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ: 'ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು'- ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆ

ಕಣ್ಣ ​ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಸಾಕಲು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ 7 ಮಂದಿ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಗೆಳೆಯರ ಕೊನೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 8:24 AM IST

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​ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ನಗುಮುಖದ ಸೆಲ್ಫಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಮನೆಮಕ್ಕಳು ಶವವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಬೈಲ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಧಾರವಾಡದ 7 ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.

​ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಅಂಕೋಲಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಕರ್ಣ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಅವಳಿ ನಗರವನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.

friends-died-before-our-eyes-injured-person-describes-the-horror-of-the-yellapur-accident
ಅರಬೈಲ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೆಲ್ಫಿಯೇ ಕೊನೆಯಾಯ್ತು: ಮೃತಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಧಾರವಾಡದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಸ್ವಿಗ್ಗಿ'ಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕರು. ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದುಡಿದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಲು ಗೋಕರ್ಣ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ​ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಧಾರವಾಡದ ಕೆಸಿಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಫೋಟೋವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಸೆಲ್ಫಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಕಡುಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ.

​ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಗೆಳೆಯರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು: ​ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಆಕ್ರಂದನ ನೋಡುಗರ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿತ್ತು. "ನಾವು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೆವು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಭೀಕರ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು" ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

friends-died-before-our-eyes-injured-person-describes-the-horror-of-the-yellapur-accident
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ​ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕುಡತಿನಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಸಮ್ಸೀರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಬೈಲ್ ಘಾಟ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಾನು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ, ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಕ್ರೂಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಲಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕ್ರೂಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.

friends-died-before-our-eyes-injured-person-describes-the-horror-of-the-yellapur-accident
ಗೆಳೆಯರ ಕೊನೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ (ETV Bharat)

​ಮೃತರ ವಿವರ:

​ಸಂಜಯ್ ಅಂಗಡಿ (33 ವರ್ಷ) - ಚಾಲಕ

ಅಭಿಷೇಕ ಈಶ್ವರ (28 ವರ್ಷ)

ಅಭಿಷೇಕ ಮಡಬಾವಿ (26 ವರ್ಷ)

ಬಸವರಾಜ (48 ವರ್ಷ)

ಅಕ್ಷಯ್ (26 ವರ್ಷ)

​ಮಂಜುನಾಥ ಚುಲಕಿ (32 ವರ್ಷ)

ಸಚಿನ್ (28 ವರ್ಷ)

​ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿ: ​ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಎಸ್ಪಿ ದೀಪನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ದಿಲೀಶ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

UTTARA KANNADA
ಕ್ರೂಸರ್ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ
ಅರಬೈಲ್ ಘಾಟ್‌ ಅಪಘಾತ
YELLAPUR ROAD ACCIDENT
YELLAPUR ACCIDENT

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