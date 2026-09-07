ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ, ರಾಜಿಗೆಂದು ಕರೆದು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ
ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯ ಮರೆತು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಕರೆದು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 3:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ (30) ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಳನಿಯೇ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪಳನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣ: ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಳನಿಯ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ್ ಪುನಃ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅರ್ಜುನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಳನಿ ಮತ್ತವನ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಐರನ್ ರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆದವರೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪಳನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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