ಗಂಗಾವತಿ - ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಟಾಪಟಿ: ಬಾಬಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ
ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಕ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 7:42 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ: ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಅರ್ಚಕ ವಿದ್ಯಾದಾಸ ಬಾಬ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಾಬಾಗೆ ಸಮಯದ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೆಬೂಬ ಜಿಲಾನಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಕಾಲ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೀವು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಕ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಜಿಲಾನಿ ಪಾಷಾ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದೇಶವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅದು ಮಾತ್ರ. ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪುನಃ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೂರು ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಾಬಾಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ: ಭಕ್ತರು ದೇಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿನಾಯಕ ಗೋಡಬೊಲೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಪಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುನಃ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿದರು.
ಕಚೇರಿಗಳ ಬೀಗ ತೆರವು: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಲಿಕತ್ವ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಬಾಬಾ, ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ದೇಗುಲದ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬೀಗವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಪಾಷಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಪಿಐ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ ಇದ್ದರು.
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