ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ: ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯರಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಮೊದಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 23,000 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಾಳ್ಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Devadasi women in front of the Assistant Commissioner's office in Hospet
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 12, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: 2008-09ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ.

2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 23,395 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2008-09ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 44,660 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ (4,189) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ (3,876), ಬೆಳಗಾವಿ (2,649), ಕೊಪ್ಪಳ (2,469) ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ (2,333) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.

"ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇವದಾಸಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಡಾ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೊದಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸಾವಿರಾರು ದೇವದಾಸಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವೆಸಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿಯರಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಿ. ಮೊದಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 23,000 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು?" ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಮಾಳ್ಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3,876 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6,985 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2023 ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,050 ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆವು.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3,876 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

"ದೇವದಾಸಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಂಶಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ವಸತಿ ಪುರಾವೆಗಳು, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ 17 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದರು.

ವಿಮುಕ್ತ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಹಲವಾಗಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿಯೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಚಲನಶೀಲತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ದೇವದಾಸಿಯರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು" ಎಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

