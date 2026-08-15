ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಂಗಮ: ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿದ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ 'ಫೋಟೋ ಬೂತ್'ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೆರಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು.
Published : August 15, 2026 at 8:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬ' ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಕಲಾತಂಡಗಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜನ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ಪಡೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರತ್ತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೈಬೀಸಿದ ಸಿಎಂ, 'ಫ್ರೀಡಂ ವಾಲ್' ಬಳಿ ತೆರಳಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕಿದರು.
ʻಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬʼದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿ.ಪಿ.ಓ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ʻಇಂಡಿಯಾ ಪರೇಡ್ʼ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) August 15, 2026
ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು… pic.twitter.com/8xdoEZKHPi
ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಹಳೆ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಖ್ ಪೇಟಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಕಾ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಖ್ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚರ್ಮವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಛದ್ಮವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪೋಸ್: ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಬೆರೆತ ಸಿಎಂ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಛದ್ಮವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ 'ಫೋಟೋ ಬೂತ್'ಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರೀಡಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
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