ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಯೋಜನೆ: 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ ಜಮೀನು: ಏನಿದೆ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2026 at 12:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸೈಟುಗಳನ್ನು 30 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 30/40 ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 60 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಜಮೀನು ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ?: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಸದ್ಯ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,59,619 ವಸತಿರಹಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಸಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಟ ಅಂಕಿ - ಅಂಶದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ 9,604 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ.28 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಲು 3,641 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,64,580 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 2,95,039 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 15,154 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 47ರಷ್ಟು ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ: 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಲಭ್ಯ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 19,655 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 17,266 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 25,735 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 55 ಎಕರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ 1,232 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 10,607 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ 28 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ 503 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 24,789 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ 123 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ 1117 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 25,610 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ 171 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1110 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ 26,932 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ 210 ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1,137 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 34,321 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 451 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದ 1266 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 30,227 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 432 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ 1080 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 13,470 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 235 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ 439 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 14,506 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 259 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 467 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 26,422 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 572 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ 750 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 9,158 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 218 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ 240 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 16,961 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ 425 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ 424 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 24,943 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 711 ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ 537 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 12,585 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 394 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ ಉಳಿದ 236 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ 27,760 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 1057 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ ಬೇಕಾದ 331 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 24,400 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 949 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ 271 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡಿದೆ.
ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಏನಿದೆ?: ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 31,478 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 74 ಎಕರೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 229 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ 1271 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 17,544 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 202 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 20 ಎಕರೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 656 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 31,237 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 441 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 95 ಎಕರೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 1026 ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 12,548 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 224 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 18 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 386 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 10,853 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 136 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆ, 320 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ, 87 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 7,207 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 304 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 57 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 3,315 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 155 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 11 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 8,523 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 95 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 322 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15,141 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ 873 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 17,163 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ 1016 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 5,473 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 390 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 4,079 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 33 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ 410 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 9,711 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 204 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 1376 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಡವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿವೇಶನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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