ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
ಮೈಸೂರು : ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕಾಗಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ತರಗತಿಗೆ ಗೈರು‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಉಚಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಲಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಾಪಕರು (ETV Bharat)

ಉದ್ದೇಶ ಏನು? : ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಸಿಗದೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಮೈಸೂರಿನ ಅಕ್ಷಯ ಆಹಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : 'ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಆಹಾರ ಜೋಳಿಗೆಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ. ಎಸ್ ಅನಿತಾ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಕಳೆದ ಒಂದು - ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿದ್ದರೂ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಆಹಾರದ ಜೋಳಿಗೆಯ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಳಪೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಅವರದೇ ಆದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯ 12:35ಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

'ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಊಟವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಳಪೆ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಜರಾತಿಯೂ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಅನಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ''ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಿತ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಕ್ಷಯ ಆಹಾರ ಜೋಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್​​ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಂತರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಬ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಾಹನ (ETV Bharat)

''ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೈಟಿರಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ, ದೂರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ. ನಾವು ಅವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೌರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ''ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಬಾತ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

