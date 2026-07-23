ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನೊಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣ 'ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್': ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಜತೆ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ
ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಲ್ಕೊಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 23, 2026 at 12:08 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಚಾರ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನೆರೆಹೊರೆ, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ (Legal Service Clinic) ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಲ್ಕೊಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಾಜುದ್ದಿನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ವಕೀಲರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಕೀಲರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೇ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯುವುದು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರುಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿಸದೆ, ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿಸುವುದು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸದ್ಯ ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಸಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲೀಗಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೀಮ್ಕ್ 2024 ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಲಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೊ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪ್ರಥಮ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ನೊಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 15100ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೂಬ್ಬರು, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸಲಹಾ ವಕೀಲರಾದ ವಿನಿತಾ ಎನ್.ಎಸ್. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಕೇಸು ನಡೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಸು ನಡೆಸಬಹುದು. ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬಂದು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬೆದರಿಸಬಹುದು. 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿಯು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅವರ ಕಡೆ ವಕೀಲರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆಪಾದಿತ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 19 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್