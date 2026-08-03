ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಉಚಿತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ (HPV) ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 8:03 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗರ್ಭಕಂಠ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಉಚಿತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ (HPV) ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೊದಲು, ಪೋಷಕರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ₹3,000 ರಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹು ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಇತರ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ (HPV) ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ HPV ಲಸಿಕೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯೆನೆಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ದಶಕಗಳಿಂದ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ HPV ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಸಿಕೆಯು ರೋಗ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ. ಲಸಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು," ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಪಾಲು HPV ಸೋಂಕು ದೇಹದ ಇಮ್ಯನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾದರೂ, ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ತಪಾಸಣೆ (VIA) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ HPV DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯೆನೆಪೋಯ ವಿವಿಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಮುನ್ನ ಈ ಲಸಿಕೆಯು 9 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಸಿಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಭಿಲಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"HPV ಲಸಿಕೆ HPV ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
15 ರಿಂದ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ - ಅಪ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧೂಮಪಾನ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಆರಂಭಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಬಹು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಲುದಾರರು, ಕಳಪೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಅಸಮರ್ಪಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಬಳಕೆ, ವಿಳಂಬವಾದ ಋತುಬಂಧ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲೀನ ಸೋಂಕುಗಳಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರಂತರ HPV ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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