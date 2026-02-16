ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಅಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ; ಚಾಲಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಶ್ರೀಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 16, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 8:11 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಶ್ರೀಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೊಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ 600-700 ಆಟೋಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ 25-30 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಜ್ಜನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
"ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ದರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮುರಳಿ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "600-700 ಆಟೋಗಳು ಕಳೆದ 18-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಾದ ಗಿರಿಯಾಕ, ಕಟ್ನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಭಾರತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಅಜ್ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಅಜ್ಜ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಹರಸಿದರು.
"ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟಿದ ಆಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ" ಎಂದು ಭಕ್ತರಾದ ಮಹಾನಂದ ಕಿರಣಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಕ್ತರಾದ ಶೃತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭಕ್ತರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಠಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
