ಹಾವೇರಿ: 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ವಿತರಣೆ
ಉದ್ಯಮಿ ದೇವ್ ಶೇಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Published : March 10, 2026 at 1:52 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲು, ಕೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೋಲಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಲಾರಿ ಹರಿದು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಹಾವು ಕಡಿದು ತುಂಡಾಗಿತ್ತು... ಹೀಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರ ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು.
ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಊರುಗೋಲು ಹಿಡಿದು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ!.
ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ವಿತರಣೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಶೇಷಚೇತನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ರಚಿಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಡಿಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿಲ್ ಶೇಟಿ, ದೀಪಕ್ ಶೇಟಿ, ದೇವ ಶೇಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ದೇವ್ ಶೇಟಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾವೇ ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ: ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಕೃತಕ ಕೈ, ಕಾಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ನನಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬಸಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
