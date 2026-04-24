ಬೆಲೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜು ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ; ಮಹಿಳೆ, ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಪರಾರಿ
ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : April 24, 2026 at 1:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಆಭರಣ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ವಿ.ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕಲ್ನ ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಕೃಷಿಕ ಪುನೀತ್, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಎಂಬಾಕೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮಳಿಗೆಯಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ನೀಡಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮಾ.27ರಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂ.ಪಿ.ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಳು.
2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಮೇತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಪಡೆದ ಸವಿತಾ ನಾನು ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಬರಕೂಡದು ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಮಾಲೀಕ ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದರಂತೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಪುನೀತ್ಗೆ ತಾನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾಳೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಳು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಕಾಲದೂಡಿದ್ದಳು. ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಚಿನ್ನ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುನೀತ್ ಸವಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸವಿತಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಕೆಲದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಸವಿತಾಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾನು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು 2 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ: ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಣೆ