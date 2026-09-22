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ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್‌ ಕಳಿಸಿ ವಂಚನೆ: ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

HIGH COURT BENGALURU LEGAL PAY TECHNOLOGY CYBER FRAUD APK FILE
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 9:12 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ‘ಮದುವೆ ಆಹ್ವಾನ’ದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಸುಮಾರು 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮೂರು ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಶ್ರೀಷಾನಂದ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರ ಕಂಪನಿಯು ಆರೋಪಿತ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಂಚನೆಯ ಹಣ ಸದ್ಯ ಯಾವ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಂಚನೆಯ ಹಣ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಾರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ತರಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷ ಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ‘ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅ. 5ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ದೂರುದಾರರಾದ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗೇಶಯ್ಯ 7,44,989 ರೂ., ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜುಜಾರ್ಥ್ 2,69,729 ರೂ. ಮತ್ತು ವಶಿಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ಝಾ 2,34,917 ರೂ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000ರ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 66(ಸಿ) ಮತ್ತು 66(ಡಿ) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 318(4) ಮತ್ತು 319(2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಫ್ಐಆರ್​ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಫ್ಐಆರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಪೇ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಗಳು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

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