ಲೀಸ್ ಮನೆ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದರೂ ಮೋಸವಾದೀತು ಎಚ್ಚರ!
House Lease Fraud in Bengaluru: ಲೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭರತ್ ರಾವ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 9:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಮಾಲೀಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡುವಾಗ ಕೊಂಚ ಯಾಮಾರಿದರೂ ವಂಚನೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಭೋಗ್ಯದಾರರಿಂದ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನೇ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಸಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ತಾವೇ ಓನರ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿಗಳು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಲೀಸ್ ಮನೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ವಂಚಕರು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಸ್ವತಿನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಆರೋಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳನ್ನು ಲೀಸ್ ನೀಡುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಭೋಗ್ಯಮನೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಲೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೋಗ್ಯದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನೆಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.
ಹಂಪಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ್ ಎಂಬವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. 63 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕರು: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು, ಅಸಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ತಾವೇ ಅಸಲಿ ಮಾಲೀಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ, ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಲೀಸ್ದಾರರಿಂದ 5ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುವ ವಂಚಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಸಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರು ನೀಡದಿದ್ದಾಗ, ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಲೀಸ್ ಮನೆ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪಡೆದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವಂಚಕರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಟಿನಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪೆನಿಯು ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಲೀಸ್ ಮನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿವೇಶ್ ಕೇಶವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಲೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ: ಲೀಸ್ಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಿದೆ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನೀಡುವ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗದಿರಿ. ಹಣ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ನೈಜ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು, ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ನೀಡುವ ಖಾತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ: ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲೀಸ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಲೀಸ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮನೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
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