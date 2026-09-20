ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಜಾಲದ ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 20, 2026 at 5:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂಲದ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಸಿ. ನಗರದ ತೌಸಿಫ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾನಗರದ ಪರಶುರಾಮ್ ಸದಾನಂದ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್. ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರುದಾರರನ್ನು 'El Investment Strategies Discussion' ಎಂಬ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು 'Farallon CM' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 93.58 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಅಸಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ZNPAY' ಮತ್ತು 'SMS Forwarding' ನಂತಹ 51ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಒಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 6 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇಂಥಹ ಬರೋಬ್ಬರಿ 507ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ ಹಣದ ಪೈಕಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ 'Botim' ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಐಪಿ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಅನೂಪ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜುಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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