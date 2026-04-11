ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹7.55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಎಫ್​​ಐಆರ್​ ದಾಖಲು

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹7.55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಎಂಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್ (ETV Bharat)
Published : April 11, 2026 at 2:04 PM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಮಾನ್ವಿ ನಗರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ₹7.55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಎಂ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ, ಜ್ಯೋತಿ, ರಂಜಿತಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​​​ಪಿ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್​​​​ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನ್ವಿ ನಗರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನ ಎಂಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 82/2026ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನಿಖೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಎಂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೊ ಆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್​​ಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ವೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಸ್​​​ವರ್ಡ್​ ಇಟ್ಟು, ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಇಂಟರ್​ನಲ್ ಆಡೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್​ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಟುಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚೆಕ್​ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಲೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಡೆಪಾಸಿಟರ್​ಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

