ಬಳ್ಳಾರಿ: ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹7.55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹7.55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 2:04 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಮಾನ್ವಿ ನಗರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ₹7.55 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಎಂ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ, ಜ್ಯೋತಿ, ರಂಜಿತಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ ಪನ್ನೇಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನ್ವಿ ನಗರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 7 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 82/2026ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನಿಖೆಯನ್ನೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೊ ಆ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ವೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು, ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಟುಟರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೈ ಮುಗಿದು, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಸೆರೆ