ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆಯ ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 24, 2026 at 2:31 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾದೇವಿ ಅವರ ಪತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಎ-1 ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎ-6 ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 13 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಇವರ ಮೇಲಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ 'ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಅವರ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನೊಂದನ್ನು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು, ಈ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ತಾವೇ ಎಂದು ತಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತ ನೋಂದಣಿ ರಹಿತ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಅಳತೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು' ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆಯ ಪತಿ ಶಿವರಾಜ್, ''ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಮೀನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾರಾಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
