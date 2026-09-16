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329 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್

329 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

FIR AGAINST FAKE ASTROLOGER
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 6:30 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೂಜೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನೀಡದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಎಐ ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗಿರಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಈಕೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 329 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಯೋಸಹಜ ಖಾಯಿಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ತನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬಳಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೃದ್ಧೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬಿಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿದ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದ ಶಾಂತಮ್ಮ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವಾರ ಬಳಿಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೃದ್ಧೆಗೆ ವಿಳಾಸ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನ ವೃದ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಗಳಂದು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 329 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತೆ ವೃದ್ಧೆಯು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಅಸಲಿ ಚಾಲಾಕಿತನ ತೋರಿದ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (AI) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಮೊಬೈಲ್​ನಿಂದಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಿದೆ ಎಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಂಚನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಐ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಸಿರುವುದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FAKE ASTROLOGER
FIR AGAINST FAKE ASTROLOGER
ನಕಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
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