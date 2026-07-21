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ರಾಯಚೂರು: ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿ, 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

DOG ATTACK
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 4:49 PM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದಿನಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗುವನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಬಜಾರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲೂ ಬೀದಿನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ಮಗು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಬಜಾರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಜೂನ್​ 13ರಂದು ಮಹದೇವಪುರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ‌ ನಗರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶ್ಯಾಮ್​​ ಎಂಬವರು ಸಾಕಿದ್ದ ರಾಟ್‌ವೀಲರ್​ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿ ಮೋನ್​(12) ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ತಂದೆ ವಿಪಿನ್ ವಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಾಯಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಜೂನ್​ 13ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪಿನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೋನಿ‌ ಮೋನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಮನೆಯ ರಾಟ್‌ವೀಲರ್ ನಾಯಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಬಂದು ಆತನ ಬಲ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಮೌತ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಪಿನ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಾಯಿಯ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರೆಡ್ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್​​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

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ರಾಯಚೂರು ನಾಯಿ ದಾಳಿ
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RAICHUR
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