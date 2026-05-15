ಕಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆ: 4 ವಿಧದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ

Four types of waste segregation are mandatory under Hubballi-Dharwad Municipal Corporation
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (ETV Bharat)
Published : May 15, 2026 at 3:36 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರ ‌ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿ-ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆರಡು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ‌ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಸಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಸಿ-ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಕಸರತ್ತುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ‌ ವ್ಯಯಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ-2026 ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ಇದುವರೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-2016ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿ (ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ) ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸ (ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಾಗದ, ಲೋಹ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಡೈಪರ್, ಪ್ಯಾಡ್, ನಿರೋಧಗಳು) ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಗಾಜು, ಬಲ್ಬ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಔಷಧಿ ಬಾಟಲ್, ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಡಬ್ಬ, ಬಳಸಿದ ಸೂಜಿ, ಸಿರೀಂಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಜಿ.ಟಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಡ್ಡಾಯ: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪ‌ರ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಾರ್ಡ್​​ವಾರು, ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಸಿ-ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತರಹದ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನ (ETV Bharat)

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮ-2026 ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಿದೆ. ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಟೋ ಟಿಪ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಬ್ಬಿ: ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-2026 ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಟಿಪ್ಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆರಡು ಬಾಕ್ಸ್​​ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣ-ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಂದೋರ್‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ನಿತ್ಯ 450 ಟನ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 150 ಟನ್ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 300 ಟನ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 450 ಟನ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.‌ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಡ್ಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

