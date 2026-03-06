ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಾವೇರಿಯ ನಾಲ್ಕು ನದಿಯ ಒಡಲು ಬರಿದು!: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ - ಜಾನುವಾರು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಬರಿದಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಪರತಪಿಸುಂತಾಗಿದೆ.
Published : March 6, 2026 at 4:57 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದಾ, ಧರ್ಮಾ, ಕುಮದ್ವತಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಒಡಲು ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಗಶಃ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪರಿತಪಿಸುಂತಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾದರೇ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಗಳು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು, ಕಸ-ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 12 ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯದ್ಧೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಗಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನೀರಿ ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಲ ನೀರಿದ್ದು, ಪಂಪಸೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸಹ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 240 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಲತೇಶ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 240 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 171 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 155 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಲ್ಲಿನ 240 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 37 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳ 61 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೇ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ - ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರೋಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಅಭಾವ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತೀವ್ರವಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
240 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 1405 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 519 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. 904 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪೈಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರು ಪಡೆದು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವರ್, ''ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು-ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಧಿಕ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏರಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಹ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೇಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬಾಂದಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಗತಿ ಏನು?: ''ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಪಮಾನ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಪೂರೈಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವಿದೆ, ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇರಿಸಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಇಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿ ಕುಮಾರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಎಂಬುವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು. ಆ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಾಂದಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೂನ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಲಿದೆ. ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. - ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
