ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ PCCFಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: CCF ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಟದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 5:47 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಟದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಏನೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡಲು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ವಿಡಿಯೋ, ಮಾವುತ, ಕಾವಾಡಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆ ಘಟನೆ ಏಕೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ ಡಿಎಫ್ಇ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಡಿಎಫ್ಎ ಆನೆಯನ್ನು ದಸರಾಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗಲು ಸಹ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ, ತರಬೇತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೋಮಣ್ಣನಿಗೆ ಏಕೆ ಅಂದು ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆನೆಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಆಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಏಕೆ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ವರದಿಯ ಜೊತೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಆನಂದ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭದ್ರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಿಂದ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯನ್ನೇ ಅಂಬಾರಿ ಹೂರಲು ಏಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು, ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯು ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಆನೆಯು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಿರುಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವುತನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ಆನೆಯು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಲದ್ದಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕಾಲು ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತಯೇ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಹ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಆನೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಯೇ ಅದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ- ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ: ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯು ಗಾಬರಿ ಹಾಗೂ ಭಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆನೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಘಂಟೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ದಸರಾಗೆ ಬರುವ ಆನೆಗಳು, ಮಾವುತರು, ಕಾವಡಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೋಮಣ್ಣನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾವುತರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಆನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಸಿಸಿಎಫ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಿ., ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೇತನ್, ಮಧುಸೂಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.
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