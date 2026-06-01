ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರ ಕಣ್ಣು; ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ಸಚಿವರು?
ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 4:40 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಸಚಿವಗಿರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡವೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಳಗದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೂಗು ಹೈಕಮಾಂಡ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೊಸಬರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು (ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ) ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್, ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎನ್. ಹೆಚ್. ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದ ನಾನಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ 2 ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಹಿಂದೆ ಲಿಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಸಚಿವಗಿರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರದ್ದು. ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ರೈತ, ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲೀಂ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ : ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರೆಂದರೆ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾಗಿರುವ ಸಲೀಂ, ಪಕ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿದವರು. ಹಾನಗಲ್, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಶ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದೇ ಸಲಿಂ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರದ್ದಾಗಿದೆ.
ರೈತನಾಯಕನಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದೇ ಪಟ್ಟ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎನ್. ಹೆಚ್ ಕೋನರಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ರೈತಪರ ಹೋರಾಟ, ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎನ್. ಹೆಚ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ಜನನಾಯಕ'ನ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆ. ಎನ್ ಗಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎನ್. ಹೆಚ್ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಾಲ್ವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಯಾರೇ ಸಚಿವರಾದರೂ ಸಂತೋಷ. ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟಾದಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿವರಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.
