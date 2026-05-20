ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆ; ಪತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನವಿ
ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆತಂಕದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 9:49 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧನಗರದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್(62), ನಸ್ರತ್ ಬಾನು(54), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಿಲ್(35) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ (32) ಅವರು ಕಾಣೆಯಾದವರು.
ಇವರು ಎಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ವರು ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದರು ಸಹ ಅವರು ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಣೆಯಾದವರ ಗುರುತು ಹೀಗಿದೆ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್(62) ಇವರು 5.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಸ್ರತ್ ಬಾನು (54) ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, 5.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ದಪ್ಪನೆ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಸೀಳು ತುಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಜಿಲ್(35) 5.6 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು, ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಗಂಟು ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ (32) ಇವರು 5.4 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ದಪ್ಪನೇ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಣ್ಣೆಗೆಂಪು ಮೈಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು 08182-261414 ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
