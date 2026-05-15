ವಿಜಯಪುರ: ಇಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ!

ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವುದರೊಳಗೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾದ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕುಸಿದ ಮನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 8:03 PM IST

ವಿಜಯಪುರ: ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವುದರೊಳಗೇ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮೇಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಗುರುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ್ (35), ಜ್ಯೋತಿ ಬಡಿಗೇರ (28), ಕಾಳಮ್ಮ ಬಡಿಗೇರ (13), ಕೀರ್ತಿ ಬಡಿಗೇರ (9) ಮೃತರು. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಗುರುನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಪೇಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಮನೆ ಕೂಡಾ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಮನೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಗಾಳಿಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಘಟಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗ 5 ವರ್ಷದ ವೀರೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್‌ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಡಿಗೇರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಎಸ್​ಪಿ, ಡಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತರ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾರ್ಟಂ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೃತರ ಸಹೋದರ ಈರಣ್ಣ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆರವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

"ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಅವರ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಿಂದಗಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಹೇಳಿದರು.

